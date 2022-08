Tragedia sfiorata nel Napoletano. Ferisce la moglie con due colpi di pistola e si barrica in casa (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha prima ferito la moglie con due colpi di pistola e poi si è barricato in casa ed ora i carabinieri stanno sul posto per convincerlo ad uscire. Il fatto è accaduto a Bacoli, comune del Napoletano. Protagonista... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 agosto 2022) Ha prima ferito lacon duedie poi si èto ined ora i carabinieri stanno sul posto per convincerlo ad uscire. Il fatto è accaduto a Bacoli, comune del. Protagonista...

