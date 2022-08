Spalletti dice la sua sul caso Demme: il tecnico del Napoli chiarisce in conferenza (Di domenica 21 agosto 2022) Si è appena conclusa la seconda partita stagionale del Napoli che si è imposta al Diego Armando Maradona per 4 a 0 sul Monza. Una vittoria convincente quella dei ragazzi del tecnico toscano Luciano Spalletti. Quest’ultimo si è poi espresso così in conferenza stampa dopo la partita: “Kvara? Appena lui si libererà di quelle pressioni, vi farà vedere quello che sarà in grado di fare. I bravi ragazzi sono così. Oggi ha fatto molto bene, ma può fare meglio. A volte si è intestardito, in certe situazioni deve gestire meglio. FOTO: Getty – Napoli’s team at Diego Armando MaradonaLa squadra sembra sciolta? La squadra ha fatto una buona partita, come ne ha fatte molte l’anno precedente con quelli che sono andati via. Il pericolo era non ripartire forte come avevamo finito e rifare certe prestazioni. I ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 21 agosto 2022) Si è appena conclusa la seconda partita stagionale delche si è imposta al Diego Armando Maradona per 4 a 0 sul Monza. Una vittoria convincente quella dei ragazzi deltoscano Luciano. Quest’ultimo si è poi espresso così instampa dopo la partita: “Kvara? Appena lui si libererà di quelle pressioni, vi farà vedere quello che sarà in grado di fare. I bravi ragazzi sono così. Oggi ha fatto molto bene, ma può fare meglio. A volte si è intestardito, in certe situazioni deve gestire meglio. FOTO: Getty –’s team at Diego Armando MaradonaLa squadra sembra sciolta? La squadra ha fatto una buona partita, come ne ha fatte molte l’anno precedente con quelli che sono andati via. Il pericolo era non ripartire forte come avevamo finito e rifare certe prestazioni. I ...

