Niccolò Ghedini è morto | lo storico avvocato di Silvio Berlusconi si è spento a 62 anni stroncato da una malattia

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022). Una grave forma di leucemia è lache haa soli 62l’diche parlando di lui in queste ore si è detto affranto: “Un dolore immenso, se ne va un amico” . Brutto risveglio quindi perma anche per tutti coloro che in questihanno avuto modo di conoscerlo, apprezzarlo o, magari, criticarlo visto che in questiè stato al fianco del Cavaliere in molte battaglie sia politiche, come senatore di Forza Italia, e sia legali, come suonello scandalo Bunga Bunga. Ecco il messaggio del Cavaliere:...