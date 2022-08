Calciomercato Cagliari, le opzioni per la fascia mancina (Di mercoledì 17 agosto 2022) Calciomercato Cagliari, si lavora per un nome per rinforzare la corsia sinistra: tra i nomi ci sono Barreca e il ritorno di Murru Il Cagliari continua il suo piano di rafforzamento. L’arrivo di Dossena e Millico ha sistemato le cose in mezzo al campo, ma resta il rebus sulla corsia mancina. Carboni non è stato considerato, tanto che Liverani ha deciso di spostare Zappa e inserire Di Pardo a destra. Anche Adam Obert, ex Primavera della Sampdoria, può tornare utile come terzino. Il mercato però potrebbe portare nuove risorse: il nome più gettonato è quello di Antonio Barreca, lo svincolato Marvin Romeo Zeegelaar e non tramonta l’ipotesi Nicola Murru dalla Sampdoria, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 agosto 2022), si lavora per un nome per rinforzare la corsia sinistra: tra i nomi ci sono Barreca e il ritorno di Murru Ilcontinua il suo piano di rafforzamento. L’arrivo di Dossena e Millico ha sistemato le cose in mezzo al campo, ma resta il rebus sulla corsia. Carboni non è stato considerato, tanto che Liverani ha deciso di spostare Zappa e inserire Di Pardo a destra. Anche Adam Obert, ex Primavera della Sampdoria, può tornare utile come terzino. Il mercato però potrebbe portare nuove risorse: il nome più gettonato è quello di Antonio Barreca, lo svincolato Marvin Romeo Zeegelaar e non tramonta l’ipotesi Nicola Murru dalla Sampdoria, come riporta Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

