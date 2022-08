Spagna, Vigili del fuoco all'opera contro le fiamme nella provincia di Alicante (Di martedì 16 agosto 2022) Circa 300 Vigili del fuoco stanno cercando di arginare un enorme incendio nel sud - est della Spagna che ha gia' bruciato quasi 10.000 ettari in un'area di difficile accesso. L'incendio si e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 16 agosto 2022) Circa 300delstanno cercando di arginare un enorme incendio nel sud - est dellache ha gia' bruciato quasi 10.000 ettari in un'area di difficile accesso. L'incendio si e' ...

infoitinterno : Spagna, vigili del fuoco alle prese con diversi incendi scoppiati in varie regioni del Paese - merisi62 : RT @inail_gov: Gli #incendi nell'UE mettono alla prova i vigili del fuoco. Gli incendi divampati in tutta Europa hanno devastato migliaia d… - inail_gov : Gli #incendi nell'UE mettono alla prova i vigili del fuoco. Gli incendi divampati in tutta Europa hanno devastato m… - ParliamoDiNews : Vasto incendio in Spagna, mille ettari di foresta bruciati a Santa Cruz del Valle: i vigili del fuoco al lavoro - V… - ilfattovideo : Vasto incendio in Spagna, mille ettari di foresta bruciati a Santa Cruz del Valle: i vigili del fuoco al lavoro – V… -