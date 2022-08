Ginnastica, Europei 2022: l’Italia juniores festeggia 5 medaglie di specialità. Pieratti trionfa alle parallele (Di domenica 14 agosto 2022) l’Italia chiude in bellezza gli Europei juniores di Ginnastica artistica, conquistando cinque medaglie nelle Finali di specialità andate in scena all’OlympiaHalle di Monaco (Germania). Nuove gioie per le ragazze del DT Enrico Casella dopo il successo nella gara a squadre riservata alle under 16. Martina Pieratti ha trionfato alle paralle asimmetriche, sfornando un eccellente esercizio valutato con il punteggio di 13.433 (5.6 la nota di partenza). L’atleta della Ginastica Romana ha bissato la vittoria di un mesetto fa agli EYOF, riuscendo a battere di misura la tedesca Helen Kevric (13.400) e Viola Pierazzini (13.166, 5.3 il D Score). La 15enne toscana, che due giorni fa si era messa al ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)chiude in bellezza glidiartistica, conquistando cinquenelle Finali diandate in scena all’OlympiaHdi Monaco (Germania). Nuove gioie per le ragazze del DT Enrico Casella dopo il successo nella gara a squadre riservataunder 16. Martinahatoparasimmetriche, sfornando un eccellente esercizio valutato con il punteggio di 13.433 (5.6 la nota di partenza). L’atleta della Ginastica Romana ha bissato la vittoria di un mesetto fa agli EYOF, riuscendo a battere di misura la tedesca Helen Kevric (13.400) e Viola Pierazzini (13.166, 5.3 il D Score). La 15enne toscana, che due giorni fa si era messa al ...

Eurosport_IT : ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ??… - Agenzia_Ansa : La nazionale Italiana di Ginnastica Artistica Femminile ha conquistato la medaglia d'oro ai campionati europei in… - fanpage : Se è un sogno non svegliatele e non svegliateci. I Campionati Europei di ginnastica in corso di svolgimento a Mona… - inlovewithru : RT @Eurosport_IT: ????? Europei Ginnastica Artistica, medaglie Italia ???? ?? Asia D'Amato (all-around) ?? Martina Maggio (all-around) ?? Itali… - amainstabile : RT @onordelvero2: medaglia d’oro ai campionati europei di ginnastica artistica neanche menzionata per dare spazio solo ed unicamente all’un… -