Piero Angela, l'amore per il jazz e come nacque il nome «Quark» (Di sabato 13 agosto 2022) È mercoledì 18 marzo del 1981 quando esce la prima puntata di Quark, la rubrica scientifica condotta da Piero Angela. A 40 anni, il divulgatore scientifico racconta... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 agosto 2022) È mercoledì 18 marzo del 1981 quando esce la prima puntata di, la rubrica scientifica condotta da. A 40 anni, il divulgatore scientifico racconta...

SuperQuarkRai : “Cari amici, mi spiace non essere più con voi dopo 70 anni assieme” Leggi la lettera di #PieroAngela?? - rtl1025 : ?? È morto Piero Angela. Il conduttore e divulgatore aveva 93 anni. Ad annunciarne la scomparsa il figlio Alberto, i… - RaiCultura : Addio a Piero Angela. Divulgatore scientifico, giornalista e conduttore televisivo. Ci ha lasciato a 93 anni. - sognialcielo_21 : RT @nargillos: piero angela è stato colui che a 93 anni ha spiegato come l’omosessualità non sia “contronatura” dimostrando come si può ess… - CordaniTeresa : RT @c_appendino: Piero Angela è stato uno dei più illustri cittadini che Torino abbia potuto vantare nella sua storia. Un esempio di come… -