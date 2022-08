Napoli punta su Navas e Ndombele, Milan c’è Diallo: le ultime dal mercato (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Criticato dai suoi tifosi per un certo immobilismo sul mercato in entrata, dopo tanti dolorosi addii, improvvisamente il Napoli sembra essersi scatenato per mettere a disposizione di Spalletti una squadra che sappia farsi valere sia in campionato che in Champions. Così, dopo l’arrivo di SIMEONE, si sta lavorando per portare sul golfo anche RASPADORI. Dopo Ferragosto se ne riparlerà, le parti per ora restano sulle rispettive posizioni: l’ultima offerta del Napoli è stata di 28,5 milioni di euro più 6 di bonus, mentre il Sassuolo ne chiede 30 più 5 quindi un accordo non sembra così difficile. Intanto il ds Giuntoli è a Parigi per sbloccare la trattativa che dovrebbe portare FABIAN RUIZ al Psg e KEYLOR Navas a Napoli. Il portiere del Costarica, il cui ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Criticato dai suoi tifosi per un certo immobilismo sulin entrata, dopo tanti dolorosi addii, improvvisamente ilsembra essersi scatenato per mettere a disposizione di Spalletti una squadra che sappia farsi valere sia in campionato che in Champions. Così, dopo l’arrivo di SIMEONE, si sta lavorando per portare sul golfo anche RASPADORI. Dopo Ferragosto se ne riparlerà, le parti per ora restano sulle rispettive posizioni: l’ultima offerta delè stata di 28,5 milioni di euro più 6 di bonus, mentre il Sassuolo ne chiede 30 più 5 quindi un accordo non sembra così difficile. Intanto il ds Giuntoli è a Parigi per sbloccare la trattativa che dovrebbe portare FABIAN RUIZ al Psg e KEYLOR. Il portiere del Costarica, il cui ...

