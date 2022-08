Non accetta la relazione gay della figlia, padre accoltella lei e la compagna (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo non riusciva ad accettare la relazione gay della figlia e ha così deciso di accoltellare lei e la compagna. L’episodio sarebbe avvenuto a Salerno il 6 agosto 2022, ai danni di Immacolata, 23enne della provincia di Napoli, e Francesca, 39enne di Crotone, che si trovano in Campania per lavorare ed erano ospiti di alcuni parenti di Immacolata. Il fatto è stato reso noto dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di “storia folle e agghiacciante“. Ancora troppo spesso, infatti, ci si ritrova a dover sentire di gay vittime di discriminazioni e aggressioni, spesso addirittura per mano dei loro familiari. È la più giovane delle due a dare al politico la sua versione dei fatti, ancora sconvolta per quanto accaduto: “Mio ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 12 agosto 2022) Un uomo non riusciva adre lagaye ha così deciso dire lei e la. L’episodio sarebbe avvenuto a Salerno il 6 agosto 2022, ai danni di Immacolata, 23enneprovincia di Napoli, e Francesca, 39enne di Crotone, che si trovano in Campania per lavorare ed erano ospiti di alcuni parenti di Immacolata. Il fatto è stato reso noto dal consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Borrelli, che parla di “storia folle e agghiacciante“. Ancora troppo spesso, infatti, ci si ritrova a dover sentire di gay vittime di discriminazioni e aggressioni, spesso addirittura per mano dei loro familiari. È la più giovane delle due a dare al politico la sua versione dei fatti, ancora sconvolta per quanto accaduto: “Mio ...

