Milan-Udinese | Pioli in conferenza stampa | orario | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di venerdì 12 agosto 2022) Si apre la stagione delcampione d’Italia in carica. Sabato è previsto l’esordio a San Siro contro l’. Alla vigilia, venerdì 12 agosto alle 14:00, è in programma ladell’allenatore Stefano. Ladel tecnico potrà essere seguita suTV, in onda anche su Dazn. Sportface.it comunque vi terrà compagnia con una diretta testuale e aggiornamenti in tempo reale. Tanta curiosità sulla primadi, che potrbbe anche svelare qualche indicazione di formazione e fare il punto sul mercato in entrata e uscita. Maldini è al lavoro,aspetta rinforzi. SportFace.