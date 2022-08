Covid oggi Sardegna, 742 contagi e 4 morti: bollettino 11 agosto (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – In Sardegna si registrano oggi, 11 agosto, 742 ulteriori contagi da coronavirus, di cui 677 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3749 tamponi. Lo riferisce il bollettino della Regone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( dato invariato rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 ( – 8 ) mentre sono 19519 i casi di isolamento domiciliare ( – 1747 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 74 e 90 anni, residenti nella provincia di Sassari e due uomini di 70 e 77, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la Regione Sardegna L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Insi registrano, 11, 742 ulteriorida coronavirus, di cui 677 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3749 tamponi. Lo riferisce ildella Regone. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 9 ( dato invariato rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 148 ( – 8 ) mentre sono 19519 i casi di isolamento domiciliare ( – 1747 ). Si registrano 4 decessi: due donne di 74 e 90 anni, residenti nella provincia di Sassari e due uomini di 70 e 77, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari. Lo rende noto la RegioneL'articolo proviene da Italia Sera.

