WhatsApp, per i messaggi eliminati cambia tutto: ecco la rivoluzione (Di mercoledì 10 agosto 2022) WhatsApp si aggiornerà a breve con una novità da tempo richiesta a gran voce dai suoi utilizzatori. Del resto il team dell'app di messaggistica più popolare al mondo è sempre al lavoro sull'introduzione di novità che possano far piacere agli utenti, e di conseguenza, è sempre pronto ad ascoltare il loro feedback. WhatsApp, messaggi eliminati – 9/8/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio l'ultima novità riguarda il tempo necessario per eliminare i messaggi inviati, e la differenza con quanto accaduto fino ad oggi appare a dir poco abissale. Se infatti al momento per eliminare i messaggi inviati abbiamo a disposizione un'ora, otto minuti e sedici secondi, a breve avremo ben 36 ore, ovvero, due giorni e mezzo. La particolarità di questa novità è che interessa tutte le ...

