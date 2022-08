Schira: “Simeone-Napoli: ecco quanto guadagnerà e la durata del contratto” (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. Simeone-Napoli. Il Napoli è ad un passo dall’acquisto del Cholito. Si esprime sulla trattativa anche l’esperto di calciomercato Nicolò Schira che, sul proprio account Twitter, evidenzia le modalità dell’affare: “Giovanni Simeone al Napoli dal Verona in prestito con obbligo di riscatto è ai dettagli. contratto fino al 2027 (€ 1,7M/anno)”. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di martedì 9 agosto 2022) CALCIOMERCATO. Ilè ad un passo dall’acquisto del Cholito. Si esprime sulla trattativa anche l’esperto di calciomercato Nicolòche, sul proprio account Twitter, evidenzia le modalità dell’affare: “Giovannialdal Verona in prestito con obbligo di riscatto è ai dettagli.fino al 2027 (€ 1,7M/anno)”. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

