Elodie avvistata in compagnia di Andrea Iannone | “Lui non le ha mai staccato gli occhi di dosso”

Leggi su isaechia

(Di martedì 9 agosto 2022)la nuova coppia di questa caldissima estate 2022? La cantante, reduce dalla fine della storia d’amore con Marracash, nei giorni scorsi ha dichiarato di nutrire ancora un fortissimo sentimento verso il rapper, l’uomo che amerà per sempre. Tuttavia non sembrerebbe esserci un ritorno di fiamma fra i due. La cantante in questi giorni sta trascorrendo le sue vacanze in Costa Smeralda, dove è stata paparazzata a cena insieme ade ad alcuni amici. Fin qui nulla di strano. Ma stando alcune indiscrezioni trapelate da ThePipol, il pilota, ex di Belen Rodriguez, non le ha maiglidi. Riuscirà lo sportivo a fare una sgommata nel cuore di? Ok.e ...