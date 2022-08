Zaporizhzhia, Mosca:” Attività della centrale di ridotta per motivi di sicurezza”. Onu: “Attacco a centrali nucleari è una cosa suicida” (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rappresentante del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, ha affermato che, dopo il nuovo bombardamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya di domenica scorsa, per evitare interruzioni, il personale tecnico ha ridotto la capacità del quinto e del sesto reattore a 500 MW. Secondo Mosca il bombardamento sarebbe stato effettuato da unità della 44a brigata di artiglieria delle Forze Armate dell’Ucraina domenica, dall’area del villaggio di Marganets, sulla riva opposta del bacino idrico di Kakhovka. “Il bombardamento ha causato danni alla linea ad alta tensione che forniva elettricità alle regioni di Zaporizhzhya e Kherson. Alla centrale nucleare c’è stato uno sbalzo di tensione che ha causato fumo sul quadro aperto della stazione. Il sistema di protezione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il rappresentante del ministeroDifesa russo, Igor Konashenkov, ha affermato che, dopo il nuovo bombardamentonucleare di Zaporizhzhya di domenica scorsa, per evitare interruzioni, il personale tecnico ha ridotto la capacità del quinto e del sesto reattore a 500 MW. Secondoil bombardamento sarebbe stato effettuato da unità44a brigata di artiglieria delle Forze Armate dell’Ucraina domenica, dall’area del villaggio di Marganets, sulla riva opposta del bacino idrico di Kakhovka. “Il bombardamento ha causato danni alla linea ad alta tensione che forniva elettricità alle regioni di Zaporizhzhya e Kherson. Allanucleare c’è stato uno sbalzo di tensione che ha causato fumo sul quadro apertostazione. Il sistema di protezione ...

