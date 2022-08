Meloni “A Sinistra insieme solo per odio verso il Centrodestra” (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Insomma sono già separati in casa. Si presentano insieme solo per odio verso il Centrodestra e per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all'Italia: la Nazione non può rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre, vota FdI”. Lo dice, su Twitter, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it – Leggi su iltempo (Di sabato 6 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Insomma sono già separati in casa. Si presentanoperile per non mollare le poltrone. Non è quello che serve all'Italia: la Nazione non può rimanere ostaggio delle loro liti interne e della loro bramosia di potere. Il 25 settembre, vota FdI”. Lo dice, su Twitter, la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia. (ITALPRESS). – credit photo agenziafotogramma.it –

FratellidItalia : ?? A differenza della sinistra abbiamo le idee ben chiare sulla strada da intraprendere per il bene dell’Italia. Il… - FrancescoLollo1 : La ricetta della sinistra è sempre la stessa: più tasse per tutti. Il 25 settembre #votaFDI #BastaTasse… - FrancescoLollo1 : Fratelli d'Italia vuole costruire un futuro per la nostra Nazione che rimetta al centro il lavoro, la famiglia e la… - lvoir : RT @Siciliano741: - EsterMariaLoi : RT @M49liberorso: La legge elettorale è chiara: se il CSX va diviso e il CDX unito, #Meloni avrà una maggioranza del 60% Ora, se è questo c… -