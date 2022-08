Kostic Juve, chiusura vicina: principio di accordo per il serbo! (Di venerdì 5 agosto 2022) Kostic Juve, i bianconeri accelerano. principio d’accordo con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto dell’esterno offensivo serbo La Juve accelera per portare il prima possibile a Torino Filip Kostic. La priorità dei bianconeri si è spostata sulla fascia sinistra, con l’identikit perfetto che corrisponde proprio a quello dell’esterno serbo. Dopo aver trovato l’intesa col giocatore, il club bianconero avrebbe raggiunto anche un principio d’accordo con l’Eintracht Francoforte. Prossime ore decisive per la chiusura. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022), i bianconeri accelerano.d’con l’Eintracht Francoforte per l’acquisto dell’esterno offensivo serbo Laaccelera per portare il prima possibile a Torino Filip. La priorità dei bianconeri si è spostata sulla fascia sinistra, con l’identikit perfetto che corrisponde proprio a quello dell’esterno serbo. Dopo aver trovato l’intesa col giocatore, il club bianconero avrebbe raggiunto anche und’con l’Eintracht Francoforte. Prossime ore decisive per la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

