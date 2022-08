Cybersecurity, così saliremo sul treno europeo. Parla Baldoni (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, Largo Santa Susanna. All’ultimo piano della sede che fu dei Servizi segreti italiani, e che oggi ospita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), il direttore Roberto Baldoni fa scorrere sul suo pc una serie di slide. “Non possiamo perdere il treno del Recovery fund. E non intendiamo farlo”, riflette dietro la scrivania. C’è un motivo se per tutti il timoniere della Cybersecurity italiana è semplicemente “il professore”. E pensare che dagli anni alla Sapienza, tra i pionieri della materia in Italia, ne è passato di tempo. Quattro anni vicedirettore del Dis, l’agenzia che coordina l’intelligence, a costruire il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, il “recinto cyber” per gli asset strategici dello Stato, pubblici e privati. Un anno esatto fa, poi, la chiamata dal governo Draghi a guidare l’Agenzia. Con Formiche.net ... Leggi su formiche (Di venerdì 5 agosto 2022) Roma, Largo Santa Susanna. All’ultimo piano della sede che fu dei Servizi segreti italiani, e che oggi ospita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), il direttore Robertofa scorrere sul suo pc una serie di slide. “Non possiamo perdere ildel Recovery fund. E non intendiamo farlo”, riflette dietro la scrivania. C’è un motivo se per tutti il timoniere dellaitaliana è semplicemente “il professore”. E pensare che dagli anni alla Sapienza, tra i pionieri della materia in Italia, ne è passato di tempo. Quattro anni vicedirettore del Dis, l’agenzia che coordina l’intelligence, a costruire il perimetro nazionale di sicurezza cibernetica, il “recinto cyber” per gli asset strategici dello Stato, pubblici e privati. Un anno esatto fa, poi, la chiamata dal governo Draghi a guidare l’Agenzia. Con Formiche.net ...

