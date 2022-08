Ci interessa qualcosa della «mamma dietro i trionfi della Red Bull di Verstappen»? (Di venerdì 5 agosto 2022) «Genio Schmitz: chi è la mamma dietro i trionfi della Red Bull di Verstappen»: questo il titolo che, un paio di giorni fa, La Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare a Hannah Schmitz. Chi è questa donna? Raccontiamolo attraverso il successo che ha contribuito a portare in casa Red Bull guidando Max Verstappen verso il successo. Durante il GP d’Ungheria, infatti, Verstappen ha regalato uno spettacolo incredibile grazie alla rimonta frutto – come lui stesso ha raccontato – della freddezza e della capacità di fare strategia sotto estrema pressione di colei che, ormai dal 2012, definisce le strategie dei piloti della ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 5 agosto 2022) «Genio Schmitz: chi è laReddi»: questo il titolo che, un paio di giorni fa, La Gazzetta dello Sport ha deciso di dedicare a Hannah Schmitz. Chi è questa donna? Raccontiamolo attraverso il successo che ha contribuito a portare in casa Redguidando Maxverso il successo. Durante il GP d’Ungheria, infatti,ha regalato uno spettacolo incredibile grazie alla rimonta frutto – come lui stesso ha raccontato –freddezza ecapacità di fare strategia sotto estrema pressione di colei che, ormai dal 2012, definisce le strategie dei piloti...

Spina14_acm : @elliott_il @Maldi___ @marcullo02 E pensare che letteralmente con lo stesso budget dello scorso anno avremmo fatto… - ciaosonoriri : non mi interessa di me ma se fa qualcosa lei - thoomas_turbato : raga guardate questo video, anche se l’avete già visto non mi interessa ve lo giuro questo video mi fa qualcosa, no… - void_lun4 : Visto che manca mezz'ora, non lo so, vado a perdere tempo a fare qualcosa. Perché a me di fare la sottona per Stanza... interessa molto. - hedaIeksaa : questo!! Fl4za e Ind3r erano perfetti e avevano inediti carini — Non ironicamente con fl4za potevano fare qualcosa… -

Ricettazione: quando c'è sequestro Se l'argomento t'interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme quando c'è sequestro per ... In pratica, la ricettazione consiste nel prendere con sé qualcosa (un bene " come un gioiello " o più ... Paolo Nori, quando un 'dostoevskiano' racconta Fëdor M. Dostojevski ... ognuno trova il proprio posto nel suo mondo, qualcosa ti si rivela interiormente. Leggendo i ... L'estero vicino interessa la Russia perché da esso dipende la sicurezza di un Paese così vasto da poter ... Ipsoa Se l'argomento t', prosegui nella lettura: vedremo insieme quando c'è sequestro per ... In pratica, la ricettazione consiste nel prendere con sé(un bene " come un gioiello " o più ...... ognuno trova il proprio posto nel suo mondo,ti si rivela interiormente. Leggendo i ... L'estero vicinola Russia perché da esso dipende la sicurezza di un Paese così vasto da poter ... Codice del Terzo Settore, chiarimenti sul concetto di interesse sociale