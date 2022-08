Taiwan: Cina contro G7, gli Usa hanno creato la crisi (Di giovedì 4 agosto 2022) La Cina attacca il G7 su Taiwan. "Sono gli Stati Uniti che hanno provocato i guai, la crisi e che continuano ad aumentare le tensioni", ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, commentando con ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 4 agosto 2022) Laattacca il G7 su. "Sono gli Stati Uniti cheprovocato i guai, lae che continuano ad aumentare le tensioni", ha affermato il ministro degli Esteri Wang Yi, commentando con ...

