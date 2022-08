Lo sfogo video di Lolo Jones: perché ho scelto di congelare i miei ovuli a 40 anni (Di giovedì 4 agosto 2022) Lolo Jones, 40 anni, è una campionessa statuintense di corsa a ostacoli con due titoli mondiali all’attivo. Jones, comunque, oltre a essere sempre stata una grande sportiva aveva un altro sogno nel cassetto: insieme alle medaglie, il suo altro grande desiderio era diventare madre. L’atleta ha raccontato sul suo profilo Instagram, nella giornata di ieri, della sua scelta di congelare i suoi ovuli a 40 anni. Il video, toccante e a cuore aperto, vede Lolo Jones in lacrime che riflette sul suo imminente 40esimo compleanno, confessando quanto fosse spaventata. “Terrorizzata. 15 giorni prima di compiere 40 anni. Niente mi ha spaventata di più della sensazione di non avere più tempo per avere una famiglia“, ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 4 agosto 2022), 40, è una campionessa statuintense di corsa a ostacoli con due titoli mondiali all’attivo., comunque, oltre a essere sempre stata una grande sportiva aveva un altro sogno nel cassetto: insieme alle medaglie, il suo altro grande desiderio era diventare madre. L’atleta ha raccontato sul suo profilo Instagram, nella giornata di ieri, della sua scelta dii suoia 40. Il, toccante e a cuore aperto, vedein lacrime che riflette sul suo imminente 40esimo compleanno, confessando quanto fosse spaventata. “Terrorizzata. 15 giorni prima di compiere 40. Niente mi ha spaventata di più della sensazione di non avere più tempo per avere una famiglia“, ...

GuardaCheVideo : 'Sono stanca di sentire che valgo di meno solo perché non ho figli': lo sfogo di una donna - RitaCensori : @DarkLadyMouse Ma il peggio è che non è stato lo sfogo di quel momento, ci ha fatto un video per confermare la sua… - lianocos_ : @KrankFessie @alecrepes Domani video sfogo - camillastreet : RT @cinemhar: @camillastreet io che leggo i tweet sfogo non capendo un cazzo - cinemhar : @camillastreet io che leggo i tweet sfogo non capendo un cazzo -