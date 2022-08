Violenze al figlio minorenne, arrestata dai carabinieri (Di mercoledì 3 agosto 2022) Violenze e vessazioni di una donna ai danni del proprio figlio, un ragazzo minorenne, ridotto in uno stato di totale sudditanza. Per questa ragione la donna, di 52 anni, triestina, è stata arrestata ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022)e vessazioni di una donna ai danni del proprio, un ragazzo, ridotto in uno stato di totale sudditanza. Per questa ragione la donna, di 52 anni, triestina, è stata...

bizcommunityit : Picchia e rende succube il figlio minorenne: arrestata 52enne - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? Una donna di 52 anni di #Trieste è stata arrestata dai #Carabinieri ed è ora in carcere perché accusata di violenze e vessaz… - ArcaduAngelo : RT @rtl1025: ?? Una donna di 52 anni di #Trieste è stata arrestata dai #Carabinieri ed è ora in carcere perché accusata di violenze e vessaz… - rtl1025 : ?? Una donna di 52 anni di #Trieste è stata arrestata dai #Carabinieri ed è ora in carcere perché accusata di violen… - vivisantoro77 : @Orco__Boia Quello che leggo in merito a violenze e abusi mi terrorizza. Non tanto per me, ma per il fatto che potr… -