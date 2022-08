Anticipazioni Svimez: Sud ripartito ma Covid, guerra e instabilità politica indeboliscono ripresa e ampliano divario con Nord (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le Anticipazioni del Rapporto Svimez 2022 sull’economia e la società del Mezzogiorno prospettano un indebolimento della ripresa a livello nazionale e un ampliamento del divario tra Nord e Sud. La pandemia, le conseguenze della guerra in Ucraina e i rischi di instabilità politica vanno a sommarsi alle storiche fragilità strutturali. “Il Sud partecipa alla ripresa nazionale del 2021 ma lo “shock Ucraina” peggiora radicalmente lo scenario. Dopo lo shock della pandemia, l’Italia ha conosciuto una ripartenza pressoché uniforme tra macro-aree. Il rimbalzo del Pil 2021, guidato dal binomio di investimenti privati (in particolare nel settore delle costruzioni) ed export, si è diffuso a tutte le aree del Paese, ma è stato più rapido nel ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ledel Rapporto2022 sull’economia e la società del Mezzogiorno prospettano un indebolimento dellaa livello nazionale e un ampliamento deltrae Sud. La pandemia, le conseguenze dellain Ucraina e i rischi divanno a sommarsi alle storiche fragilità strutturali. “Il Sud partecipa allanazionale del 2021 ma lo “shock Ucraina” peggiora radicalmente lo scenario. Dopo lo shock della pandemia, l’Italia ha conosciuto una ripartenza pressoché uniforme tra macro-aree. Il rimbalzo del Pil 2021, guidato dal binomio di investimenti privati (in particolare nel settore delle costruzioni) ed export, si è diffuso a tutte le aree del Paese, ma è stato più rapido nel ...

JohnHard3 : RT @Agenzia_Italia: Lo rileva lo #Svimez nelle anticipazioni del rapporto 2022. L'aumento dell'inflazione interessa di più il Mezzogiorno,… - Agenzia_Italia : Lo rileva lo #Svimez nelle anticipazioni del rapporto 2022. L'aumento dell'inflazione interessa di più il Mezzogior… - lubianchi68 : RT @svimez: In diretta qui la presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2022. - Fabiazep : RT @svimez: In diretta qui la presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2022. - RegioCohe : RT @svimez: In diretta qui la presentazione delle anticipazioni del Rapporto Svimez 2022. -