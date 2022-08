Usa, condannato a 7 anni per assalto armato al Congresso (Di lunedì 1 agosto 2022) L'estremista di destra Guy Reffitt è stato condannato da un giudice federale a 7 anni e tre mesi di reclusione per aver partecipato armato all'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021.Si tratta della condanna più alta finora inflitta ai partecipanti ai disordini alla fine del primo processo condotto senza ammissione di colpevolezza dell'imputato. Secondo i media americani la durezza della sentenza potrebbe indurre molti imputati in attesa di giudizio ad evitare il processo e ricorrere ad un patteggiamento. Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 agosto 2022) L'estremista di destra Guy Reffitt è statoda un giudice federale a 7e tre mesi di reclusione per aver partecipatoall'al Campidoglio del 6 gennaio 2021.Si tratta della condanna più alta finora inflitta ai partecipanti ai disordini alla fine del primo processo condotto senza ammissione di colpevolezza dell'imputato. Secondo i media americani la durezza della sentenza potrebbe indurre molti imputati in attesa di giudizio ad evitare il processo e ricorrere ad un patteggiamento.

