Elezioni | Calenda | ' a elettori Azione non si può chiedere voto per Di Maio | Bonelli e Fratoianni'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali". Così Carlo Calenda su twitter.

