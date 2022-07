Twitter non oscura il tweet dell’ambasciata russa UK che parla di morte per impiccagione dei militanti dell’Azov (Di sabato 30 luglio 2022) Le regole della moderazione di Twitter continuano a oscillare tra applicazione rigida e presunte eccezioni che lasciano spazio a una giurisprudenza che, tuttavia, rende il trattamento di casi simili troppo diverso l’uno dall’altro. È successo anche nelle ultime ore con un account molte volte sottoposto a limitazioni, a causa delle informazioni fornite a proposito della guerra in Ucraina: l’account Twitter ufficiale dell’ambasciata russa nel Regno Unito – che già in passato si era reso protagonista di tweet piuttosto controversi – ha subito diverse limitazioni. Per dirne una, non è facilmente raggiungibile dalla barra della ricerca interna di Twitter, nemmeno se si restringe il campo alla sola ricerca fra gli utenti. Nelle ultime ore, però, Twitter ha deciso di non ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 30 luglio 2022) Le regole della moderazione dicontinuano a oscillare tra applicazione rigida e presunte eccezioni che lasciano spazio a una giurisprudenza che, tuttavia, rende il trattamento di casi simili troppo diverso l’uno dall’altro. È successo anche nelle ultime ore con un account molte volte sottoposto a limitazioni, a causa delle informazioni fornite a proposito della guerra in Ucraina: l’accountufficialenel Regno Unito – che già in passato si era reso protagonista dipiuttosto controversi – ha subito diverse limitazioni. Per dirne una, non è facilmente raggiungibile dalla barra della ricerca interna di, nemmeno se si restringe il campo alla sola ricerca fra gli utenti. Nelle ultime ore, però,ha deciso di non ...

