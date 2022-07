“Si è sposato”. Matrimonio da sogno per il vip: super festa con la neo moglie nella sua città natale (Di sabato 30 luglio 2022) Splendida notizia per il vip, che si è unito in Matrimonio con la sua amata. La notizia delle nozze è stata praticamente confermata da lui e dalla neo moglie, che hanno pubblicato le immagini di entrambi vestiti da sposi. festa enorme per coronare al meglio uno dei sogni della sua vita. A livello professionale il giovane sta ottenendo belle soddisfazioni e adesso ha unito anche il lato più prettamente personale. Il neo marito in questione è il 24enne Joan Mir. Dunque, Matrimonio per Joan Mir in una città favolosa. E non è l’unico del suo settore ad essere stato protagonista di eventi simili in questa calda estate 2022. Il sito Corsedimoto.it ha ricordato infatti che ci sono stati i fiori d’arancio per Sam Lowes e Martina Rossi, mentre Luca Marini ha chiesto la mano alla sua Marta Vincenzi. Si sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 30 luglio 2022) Splendida notizia per il vip, che si è unito incon la sua amata. La notizia delle nozze è stata praticamente confermata da lui e dalla neo, che hanno pubblicato le immagini di entrambi vestiti da sposi.enorme per coronare al meglio uno dei sogni della sua vita. A livello professionale il giovane sta ottenendo belle soddisfazioni e adesso ha unito anche il lato più prettamente personale. Il neo marito in questione è il 24enne Joan Mir. Dunque,per Joan Mir in unafavolosa. E non è l’unico del suo settore ad essere stato protagonista di eventi simili in questa calda estate 2022. Il sito Corsedimoto.it ha ricordato infatti che ci sono stati i fiori d’arancio per Sam Lowes e Martina Rossi, mentre Luca Marini ha chiesto la mano alla sua Marta Vincenzi. Si sono ...

