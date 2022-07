Roma, ancora scritte no - vax contro i medici sui muri del centro vaccinale pediatrico (Di sabato 30 luglio 2022) scritte no vax sui muri dell'ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle Roma, 30 luglio 2022 - "medici provax boia nazisti" e poi "Vax morte", ma anche "Speranza nazista". Sono ... Leggi su quotidiano (Di sabato 30 luglio 2022)no vax suidell'ambulatorio di San Felice in via degli Eucalipti a Centocelle, 30 luglio 2022 - "provax boia nazisti" e poi "Vax morte", ma anche "Speranza nazista". Sono ...

