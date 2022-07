Nike TN Brixton | l’omaggio al quartiere londinese di Foot Locker

(Di sabato 30 luglio 2022)Europe presenta la nuova ed esclusivaTuned (TN), il secondo di una serie di modelliTN esclusivi ispirati ad alcune delle comunità europee più interessanti e famose per la loro ricchezza culturale. Successive alle famosissime sneaker TN Saint-Denis (Parigi) presentate all’inizio di quest’anno, le TNrendono omaggio alche rappresenta un crogiolo di culture, etnie ed espressioni artistiche.era la scelta migliore per le sneaker TN ispirate alla comunità inglese essendo strettamente in linea con l’impegno diverso i suoi valori e la cultura giovanile. L’orgoglio chesuscita nei residenti e il suo ...

Nike TN Brixton: le nuove sneaker sono la perfetta rappresentazione della diversità di Brixton e della South London in generale.