Jamie Lee Curtis: "Sarei felice di lavorare con Marvel, ma non credo che accadrà mai" (Di sabato 30 luglio 2022) Durante un'intervista di People Magazine, Jamie Lee Curtis ha recentemente rivelato che sarebbe più che felice di lavorare con Marvel anche se non crede che accadrà mai. Jamie Lee Curtis, protagonista di Everything Everywhere All At Once, ha recentemente dichiarato che il multiverso non appartiene solo a Marvel e di recente le è stato chiesto di parlare dell'eventualità di un suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe. Everything Everywhere All at Once è uscito lo stesso anno di un altro film a tema multiverso dell'MCU: Doctor Strange nel Multiverso della Follia e di recente le due pellicole sono entrate in quella che può essere definita come una competizione amichevole. Durante un'intervista della rivista People a ...

