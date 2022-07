Raspadori al Napoli, il Sassuolo rivela tutto: c’è l’annuncio improvviso (Di giovedì 28 luglio 2022) Raspadori al Napoli? Il Sassuolo rivela tutto: l’ammissione dell’AD Carnevali fa chiarezza sul futuro del gioiellino neroverde. Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Giacomo Raspadori non è più una delle sorprese della nostra Serie A, ma una certezza e un elemento pronto al grande salto. Il gioiellino di casa Sassuolo ha tante richieste e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022)al? Il: l’ammissione dell’AD Carnevali fa chiarezza sul futuro del gioiellino neroverde. Giovane, di talento e dal futuro assicurato. Giacomonon è più una delle sorprese della nostra Serie A, ma una certezza e un elemento pronto al grande salto. Il gioiellino di casaha tante richieste e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali conferma: 'Il Napoli ci ha chiesto Raspadori, vediamo come finirà' - claudioruss : Carnevali, ad del #Sassuolo, a Sky: “#Raspadori? Non abbiamo bisogno di vendere, ma frenare un calciatore che ha am… - DiMarzio : #Calciomercato | Il @sscnapoli vuole #Raspadori, che ha già detto di sì. Il @SassuoloUS non vuole cedere. La situaz… - PartenoPesce : RT @Napoli_Report: Giacomo #Raspadori ha già trovato un accordo con il #Napoli, ma il #Sassuolo non vorrebbe privarsene e gli proporrà il r… - _ilnapoletano_ : Giacomo #Raspadori ha già trovato un accordo con il #Napoli, ma il #Sassuolo non vorrebbe privarsene e gli proporrà… -