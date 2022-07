Al lavoro percepisci più di 35 gradi? Scatta la cassa integrazione (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Antò, fa caldo”. Ma non temete, c’è l’Inps che pensa a noi: Scatta la cassa integrazione oltre i 35 gradi a beneficio di lavoratori del manto stradale, edili ed altre categorie individuate dal Pd. Perché “la norma era già in vigore da tempo”, precisa l’ente previdenziale (insomma…), solo che l’applicazione lasciava forse eventualmente a desiderare. Adesso però è intervenuto il piddino ministro Orlando, il quale ha imposto il rispetto della normativa con queste precise parole: “Per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori arriva la cassa integrazione per temperature oltre i 35 gradi reali o percepiti. I fenomeni climatici estremi aumentano il rischio di infortuni sul lavoro e abbiamo dato una pronta, urgente e necessaria ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Antò, fa caldo”. Ma non temete, c’è l’Inps che pensa a noi:laoltre i 35a beneficio di lavoratori del manto stradale, edili ed altre categorie individuate dal Pd. Perché “la norma era già in vigore da tempo”, precisa l’ente previdenziale (insomma…), solo che l’applicazione lasciava forse eventualmente a desiderare. Adesso però è intervenuto il piddino ministro Orlando, il quale ha imposto il rispetto della normativa con queste precise parole: “Per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori arriva laper temperature oltre i 35reali o percepiti. I fenomeni climatici estremi aumentano il rischio di infortuni sule abbiamo dato una pronta, urgente e necessaria ...

