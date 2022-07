Ultime Notizie – Gas dalla Russia, in Europa un accordo a metà che non basta (Di martedì 26 luglio 2022) L’accordo alla fine c’è stato, e questa è sempre una buona notizia quando si parla di mettere insieme i 27 Stati dell’Unione europea. Ma quello raggiunto dal Consiglio straordinario dell’energia sul gas è un accordo a metà, frutto di un compromesso che riduce in maniera significativa la forza della risposta alla strategia messa in campo da Putin, che da settimane ormai gioca con i rubinetti delle forniture da Mosca. Poteva essere una svolta, è invece un cauto passo in avanti. Il piano presentato la scorsa settimana dalla Commissione europea è stato rivisto su due aspetti sostanziali. Sarà il Consiglio e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora l’adesione volontaria non fosse sufficiente e l’obiettivo di riduzione dei consumi del 15% verrà adattato a ogni Paese con una serie di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 26 luglio 2022) L’alla fine c’è stato, e questa è sempre una buona notizia quando si parla di mettere insieme i 27 Stati dell’Unione europea. Ma quello raggiunto dal Consiglio straordinario dell’energia sul gas è un, frutto di un compromesso che riduce in maniera significativa la forza della risposta alla strategia messa in campo da Putin, che da settimane ormai gioca con i rubinetti delle forniture da Mosca. Poteva essere una svolta, è invece un cauto passo in avanti. Il piano presentato la scorsa settimanaCommissione europea è stato rivisto su due aspetti sostanziali. Sarà il Consiglio e non più la Commissione a decidere su eventuali obiettivi vincolanti qualora l’adesione volontaria non fosse sufficiente e l’obiettivo di riduzione dei consumi del 15% verrà adattato a ogni Paese con una serie di ...

