Atp Amburgo 2022, Musetti batte Alcaraz e vince torneo (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Lorenzo Musetti vince la maratona finale ad Amburgo contro Carlos Alcaraz e il suo primo titolo in un Atp 500. L’azzurro si è imposto sullo spagnolo, numero 1 del seeding e 6 Atp, 6-4, 6-7 (6-8), 6-4, in 2 ore e 46 minuti. Musetti vittorioso al sesto match point, grazie a questo successo salirà al numero 31 Atp. Un torneo incredibile in Germania per Musetti che si è aperto annullando due match-point al primo turno e si è chiuso con un trionfo incredibile in una finale giovanissima tra il 20enne di Massa Carrara e il 19enne spagnolo di El Palmar (Murcia). Tra loro c’era un solo precedente, favorevole allo spagnolo che si era imposto in tre set nelle semifinali del Trieste Challenger nel 2020 sulla terra e sempre sulla rossa l’azzurros i è preso la ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 24 luglio 2022) (Adnkronos) – Lorenzola maratona finale adcontro Carlose il suo primo titolo in un Atp 500. L’azzurro si è imposto sullo spagnolo, numero 1 del seeding e 6 Atp, 6-4, 6-7 (6-8), 6-4, in 2 ore e 46 minuti.vittorioso al sesto match point, grazie a questo successo salirà al numero 31 Atp. Unincredibile in Germania perche si è aperto annullando due match-point al primo turno e si è chiuso con un trionfo incredibile in una finale giovanissima tra il 20enne di Massa Carrara e il 19enne spagnolo di El Palmar (Murcia). Tra loro c’era un solo precedente, favorevole allo spagnolo che si era imposto in tre set nelle semifinali del Trieste Challenger nel 2020 sulla terra e sempre sulla rossa l’azzurros i è preso la ...

Eurosport_IT : MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della s… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - Coninews : MAGNIFICO LORENZO!!! ??? Sulla terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di Amburgo Lorenzo #Musetti supera in fina… - LorenzoMolaioni : RT @FiorinoLuca: Lorenzo MUSETTI è il nuovo campione dell’ATP 500 di Amburgo! È il terzo italiano più giovane a conquistare un titolo ATP… - princestone20 : RT @ItaliaTeam_it: MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenzo Mus… -