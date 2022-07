“Mosca non rispetta gli accordi”, all’indomani dell’ok sull’export del grano, Zelensky riparte all’attacco (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno il tempo di rallegrarsi per il fatto che, almeno sull’export del grano e dei cereali, ieri Kiev e Mosca hanno finalmente trovato un accordo ad Istanbul, ed ecco che già oggi il presidente ucraino è tornato subito ‘a far polemica’: “L’attacco contro Odessa – attacca Zelensky – dimostra solo una cosa: non importa cosa la Russia dice e promette, troverà sempre il modo di non attuarlo“. Zelensky: “Grazie presidente Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l’Ucraina” Insomma, altro che ‘timido riavvicinamento’: qui la sensazione è che di voler cercare un’intesa sulla pace non interessa a nessuno. Tanto è che poi il numero di Kiev è tornato subito a parlare di guerra e di armi, tenendo a ringraziare gli Stati Uniti, che si preparano a spedire in Ucraina altri lanciarazzi, mezzi e droni. ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) Nemmeno il tempo di rallegrarsi per il fatto che, almenodele dei cereali, ieri Kiev ehanno finalmente trovato un accordo ad Istanbul, ed ecco che già oggi il presidente ucraino è tornato subito ‘a far polemica’: “L’attacco contro Odessa – attacca– dimostra solo una cosa: non importa cosa la Russia dice e promette, troverà sempre il modo di non attuarlo“.: “Grazie presidente Biden per il nuovo pacchetto di aiuti alla difesa per l’Ucraina” Insomma, altro che ‘timido riavvicinamento’: qui la sensazione è che di voler cercare un’intesa sulla pace non interessa a nessuno. Tanto è che poi il numero di Kiev è tornato subito a parlare di guerra e di armi, tenendo a ringraziare gli Stati Uniti, che si preparano a spedire in Ucraina altri lanciarazzi, mezzi e droni. ...

