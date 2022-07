Grano, Russia e Ucraina firmano l'accordo sul grano. Erdogan: 'Evitato l'incubo della fame nel mondo' (Di venerdì 22 luglio 2022) grano , finalmente c'è la svolta nella lunga querelle fra Russia e Ucraina . Quello di Istanbul è il primo vero accordo sui corridoi nel Mar Nero per l'esportazione di cereali dai porti dell' Ucraina. ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 luglio 2022), finalmente c'è la svolta nella lunga querelle fra. Quello di Istanbul è il primo verosui corridoi nel Mar Nero per l'esportazione di cereali dai porti dell'. ...

