«È pericolosa e senza scrupoli», il pm sulla mamma della bimba morta sola in casa a Milano: a giugno almeno 3 precedenti. Oggi l’interrogatorio (Di venerdì 22 luglio 2022) Sarà interrogata Oggi pomeriggio 22 luglio dal gip nel carcere di San Vittore Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato dopo aver abbandonato sua figlia di 16 mesi in un appartamento alla periferia Est di Milano. Per il pm Francesco De Tommasi, la donna deve restare in carcere per il «pericolo di reiterazione del reato», considerandola una «persona pericolosa e senza scrupoli». Già nel primo interrogatorio, la donna aveva ammesso di sapere che la bambina sarebbe potuta morire nelle condizioni in cui l’aveva lasciata, cioè da sola per una settimana con un biberon di latte accanto. Oltre alla premeditazione, quindi, il pm ha contestato anche l’aggravante dei futili motivi. L’autopsia Non ha mai pianto, né pare abbia mai avuto un momento di cedimento ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Sarà interrogatapomeriggio 22 luglio dal gip nel carcere di San Vittore Alessia Pifferi, la 37enne accusata di omicidio volontario aggravato dopo aver abbandonato sua figlia di 16 mesi in un appartamento alla periferia Est di. Per il pm Francesco De Tommasi, la donna deve restare in carcere per il «pericolo di reiterazione del reato», considerandola una «persona». Già nel primo interrogatorio, la donna aveva ammesso di sapere che la bambina sarebbe potuta morire nelle condizioni in cui l’aveva lasciata, cioè daper una settimana con un biberon di latte accanto. Oltre alla premeditazione, quindi, il pm ha contestato anche l’aggravante dei futili motivi. L’autopsia Non ha mai pianto, né pare abbia mai avuto un momento di cedimento ...

