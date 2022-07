Dybala: «Mourinho? Un privilegio lavorare con lui. La Roma ha dimostrato di volermi con determinazione» (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paulo Dybala dopo la firma sul contratto che lo lega alla Roma per i prossimi tre anni ha rilasciato le prime dichiarazioni Paulo Dybala dopo la firma sul contratto che lo lega alla Roma per i prossimi tre anni ha rilasciato le prime dichiarazioni. Le sue parole: «I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Paulodopo la firma sul contratto che lo lega allaper i prossimi tre anni ha rilasciato le prime dichiarazioni Paulodopo la firma sul contratto che lo lega allaper i prossimi tre anni ha rilasciato le prime dichiarazioni. Le sue parole: «I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: lae la rapidità con cui lahadihanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José, con cui è unpoter. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ??#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo… - AliprandiJacopo : #Dybala Day: visite terminate, ora nel resort per incontrare #Mourinho e la squadra. E naturalmente la tanto attesa… - CorSport : #Roma, #Dybala vicino a #Mourinho: sarà in panchina contro lo #Sporting ?? - napolista : «Un privilegio poter lavorare con Mourinho. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che mette basi sempr… - suksmasasmita26 : RT @ASRomaPartite: ?? ?? Dybala: “Arrivo in una squadra in crescita, la società continua a mettere basi sempre più solide. È un privilegio po… -