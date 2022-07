Inter | stregati da Asllani Andreazzoli | «Pronto per una big Ha qualità straordinarie Faccio il tifo per lui»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 18 luglio 2022) In casatutti sonoda, arrivato in punta di piedi dall’Empoli si è già ritagliato uno spazio importante In casatutti sonoda, arrivato in punta di piedi dall’Empoli si è già ritagliato uno spazio importante. Lo stesso, che l’ha lanciato in Toscana, ne ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Non era difficile notare le suee sono stati bravi coloro che hanno preso lui da ragazzo e l’hanno cresciuto. Merito mio? Forse quello di dargli fiducia in prima squadra e pensare che potesse fare le stesse cose con i grandi. Io svolgo il mio lavoro senza guardare la carta d’identità.? Ha doti morali. Nato per giocare a calcio perché non ha ...