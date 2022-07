Crisi di Governo, Il Paese nel bailamme a 5 stelle (Di domenica 17 luglio 2022) Mente incalza la Crisi di Governo, sono moltissime le novità delle ultime ore. Conte continua ad avere il favore del M5S, mentre alza contro la propria voce Matteo Salvini. Mario Draghi ha ricevuto l’invito di una delegazione di sindaci italiani, che lo hanno invitato a perseguire la strada della continuità. Luigi Di Maio, invece, parla già di elezioni con una chiamata alle urne prevista per settembre: tutte le news. Si è tenuta stamattina l’assemblea congiunta del M5S. La maggioranza degli interventi dei parlamentari si sono schierati a sostegno della linea di Giuseppe Conte. A seguire il loro leader in seguito alla Crisi di Governo oltre 30 degli eletti, mentre sono solamente una decina i parlamentari che si sono dichiarati apertamente a favore della linea di fiducia al Governo ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 luglio 2022) Mente incalza ladi, sono moltissime le novità delle ultime ore. Conte continua ad avere il favore del M5S, mentre alza contro la propria voce Matteo Salvini. Mario Draghi ha ricevuto l’invito di una delegazione di sindaci italiani, che lo hanno invitato a perseguire la strada della continuità. Luigi Di Maio, invece, parla già di elezioni con una chiamata alle urne prevista per settembre: tutte le news. Si è tenuta stamattina l’assemblea congiunta del M5S. La maggioranza degli interventi dei parlamentari si sono schierati a sostegno della linea di Giuseppe Conte. A seguire il loro leader in seguito alladioltre 30 degli eletti, mentre sono solamente una decina i parlamentari che si sono dichiarati apertamente a favore della linea di fiducia al...

