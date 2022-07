Atletica, Mondiali Eugene 2022: tripletta USA nei 100m, Jacobs rinuncia per infortunio. Avanti Dosso, Sabbatini squalificata (Di domenica 17 luglio 2022) Nella gara dei 100m valida per i Mondiali di Atletica 2022 in corso a Eugene va in scena un vero e proprio assolo degli Stati Uniti: il Paese a stelle e strisce, infatti, si prende tutto il podio. L’oro va al favorito della vigilia Fred Kerley (9.86), seguito da Marvin Bracy (9.88) e Trayvon Bromell (9.88) al termine di una gara tiratissima dove mancavano alcune stelle: mancava il due volte bronzo olimpico a Tokyo 2020 Andre De Grasse, che ha confermato le difficoltà di questa stagione uscendo in semifinale, e mancava anche il vincitore di due ori alle scorse Olimpiadi. Marcell Jacobs, infatti, aveva dovuto rinunciare alla gara poche ore prima delle semifinali, a causa della “contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra” accusata nelle batterie del ... Leggi su sportface (Di domenica 17 luglio 2022) Nella gara deivalida per idiin corso ava in scena un vero e proprio assolo degli Stati Uniti: il Paese a stelle e strisce, infatti, si prende tutto il podio. L’oro va al favorito della vigilia Fred Kerley (9.86), seguito da Marvin Bracy (9.88) e Trayvon Bromell (9.88) al termine di una gara tiratissima dove mancavano alcune stelle: mancava il due volte bronzo olimpico a Tokyo 2020 Andre De Grasse, che ha confermato le difficoltà di questa stagione uscendo in semifinale, e mancava anche il vincitore di due ori alle scorse Olimpiadi. Marcell, infatti, aveva dovutore alla gara poche ore prima delle semifinali, a causa della “contrattura a carico del grande adduttore della coscia destra” accusata nelle batterie del ...

