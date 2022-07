Volley, Italia in Nations League con la “maglia arcobaleno”. La casacca speciale delle azzurre e l’inclusione (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’Italia si sta preparando per disputare la Final Eight della Nations League 2022 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo domani (giovedì 14 luglio, ore 14.00) per fronteggiare la Cina nei quarti di finale. Le Campionesse d’Europa sono chiamate a fronteggiare un avversario decisamente ostico in una partita da dentro o fuori, che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Turchia-Thailandia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che hanno concluso la fase preliminare al terzo posto, hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sulla formazione asiatica, ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente rognoso e che fa della difesa il suo grande punto di forza. Si preannuncia un incontro molto equilibrato e avvincente ad Ankara ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) L’si sta preparando per disputare la Final Eight della2022 difemminile. Lescenderanno in campo domani (giovedì 14 luglio, ore 14.00) per fronteggiare la Cina nei quarti di finale. Le Campionesse d’Europa sono chiamate a fronteggiare un avversario decisamente ostico in una partita da dentro o fuori, che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro la vincente di Turchia-Thailandia. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, che hanno concluso la fase preliminare al terzo posto, hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sulla formazione asiatica, ma non dovranno sottovalutare un avversario particolarmente rognoso e che fa della difesa il suo grande punto di forza. Si preannuncia un incontro molto equilibrato e avvincente ad Ankara ...

