(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’attaccante della, Franck, ha così parlato in conferenza stampa dopo la gara contro lo Schalke 04. Ecco le sue parole: “Stiamo lavorando molto bene, oggi abbiamo fatto una bella partita contro lo Schalke 04 che è un’ottima squadra., la preparazione è fondamentale per fare una buona stagione.uscito prima perché ho sentito un fastidio ai muscoli e ho preferito non rischiare poiché il ritiro è ancora lungo.contento di essere alla, ie li ringrazierò sempre.dieci giorni che siamo qui e ho ricevuto tanto affetto. Il nostro obiettivo è la salvezza, l’anno ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : A 39 anni, dopo aver vinto tutto, molti giocatori potrebbero stare al mare con occhiali da sole e birretta a goders… - Salvato95551627 : RT @sportface2016: #Salernitana, #Ribery: “I tifosi sono fantastici. Dobbiamo continuare a lavorare duramente” - sportface2016 : #Salernitana, #Ribery: “I tifosi sono fantastici. Dobbiamo continuare a lavorare duramente” - AndreaC_1998_ : Suarez al Monza e Ribery alla Salernitana Sarebbe magico - IlTorinista : @jazzcosmo Esatto,serve un nome conosciuto alla piazza ai giovani, anche un Balotelli farebbe molto successo,ma que… -

a sostegno di Kristoffersen. La partita di Franck Ribéry è durata appena 21': si è arreso al mal di schiena e lo ha sostituito D'Andrea. Il gemellaggio Primo test vero dellacontro ......enel tandem offensivo. La partita del francese è durata appena venti minuti per via di un risentimento muscolare che l'ha costretto ad alzare bandiera bianca. Nel complesso laha ...L'attaccante della Salernitana, Franck Ribery, ha così parlato in conferenza stampa dopo la gara contro lo Schalke 04. Ecco le sue parole.La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...