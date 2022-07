LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pogacar in crisi nera, tappa e maglia per Vingegaard! Classifica ribaltata! (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA Classifica DEL Tour DE France 17.08 Guai a considerare finito Tadej Pogacar. Oggi lo sloveno è caduto nella trappola della Jumbo-Visma. Ora ha un distacco pesante, ma con un campione del genere tutto può succedere. Magari sin da domani sulla mitica Alpe d’Huez (13,8 km all’8,1% di pendenza media). 17.07 Distacchi davvero siderali. 4’40” per Vlasov, 8’08” per Mas, 9’55” per Pidcock… 17.03 La nuova Classifica generale: 1 3 ?2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6? 41:29:59 2 7 ?5 BARDET Romain Team DSM 2:16 3 1 ?2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24? 2:22 4 4 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:26 5 12 ?7 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2:37 6 5 ?1 YATES Adam INEOS Grenadiers 3:06 7 6 ?1 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 3:13 8 14 ?6 VLASOV ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELDE17.08 Guai a considerare finito Tadej. Oggi lo sloveno è caduto nella trappola della Jumbo-Visma. Ora ha un distacco pesante, ma con un campione del genere tutto può succedere. Magari sin da domani sulla mitica Alpe d’Huez (13,8 km all’8,1% di pendenza media). 17.07 Distacchi davvero siderali. 4’40” per Vlasov, 8’08” per Mas, 9’55” per Pidcock… 17.03 La nuovagele: 1 3 ?2 VINGEGAARD Jonas Jumbo-Visma 6? 41:29:59 2 7 ?5 BARDET Romain Team DSM 2:16 3 1 ?2 POGA?AR Tadej UAE Team Emirates 24? 2:22 4 4 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 2:26 5 12 ?7 QUINTANA Nairo Team Arkéa Samsic 2:37 6 5 ?1 YATES Adam INEOS Grenadiers 3:06 7 6 ?1 GAUDU David Groupama – FDJ 4? 3:13 8 14 ?6 VLASOV ...

