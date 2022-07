Lewandowski-Barca, si sblocca la trattativa! I dettagli (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo molteplici tentativi falliti da parte del Barcellona di raggiungere un accordo economico con il Bayern Monaco la situazione potrebbe essersi risolta. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Barcellona avrebbe alzato l’offerta a 50 milioni di euro. La fermezza del Bayern vacilla e tutto fa credere che si possano realmente concretizzare i presupposti di un trasferimento. Il Barcellona, tra l’altro, ha potuto contare per tutto il processo della trattativa sulla volontà del calciatore con cui aveva accordato, mesi prima, i termini individuali del contratto. Lewandowski Bayern Barcellona Il futuro di Lewandowski, dunque, si avvicina al club catalano. Dopo aver militato in patria al Lech Poznan, il Borussia Dortmund gli fa conoscere la Bundesliga per la prima volta. Successivamente, nel 2014, i gialloneri lo perderanno a zero, e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 13 luglio 2022) Dopo molteplici tentativi falliti da parte del Barcellona di raggiungere un accordo economico con il Bayern Monaco la situazione potrebbe essersi risolta. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il Barcellona avrebbe alzato l’offerta a 50 milioni di euro. La fermezza del Bayern vacilla e tutto fa credere che si possano realmente concretizzare i presupposti di un trasferimento. Il Barcellona, tra l’altro, ha potuto contare per tutto il processo della trattativa sulla volontà del calciatore con cui aveva accordato, mesi prima, i termini individuali del contratto.Bayern Barcellona Il futuro di, dunque, si avvicina al club catalano. Dopo aver militato in patria al Lech Poznan, il Borussia Dortmund gli fa conoscere la Bundesliga per la prima volta. Successivamente, nel 2014, i gialloneri lo perderanno a zero, e ...

