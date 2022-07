“Storia nata male”. Mercedesz Henger, pentimento completo dopo quei fatti (Di martedì 12 luglio 2022) Mercedesz Henger contro Marialaura De Vitis. A meno di un mese dalla fine del programma sono durissime le dichiarazioni della figlia di Eva che continua a far discutere per via del suo rapporto con Edoardo Tavassi. “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla”, ha dichiarato nei giorni scorsi. “Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa”. Insomma una Storia ancora tutta da scrivere. Di diverso registro il rapporto con Marialaura De Vitis. “Io ho voluto molto bene a Marialaura – ha raccontato Merdecesz – mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che in quei tre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 luglio 2022)contro Marialaura De Vitis. A meno di un mese dalla fine del programma sono durissime le dichiarazioni della figlia di Eva che continua a far discutere per via del suo rapporto con Edoardo Tavassi. “Se ci siamo visti? Non entro nei dettagli. Vedremo, si vedrà. Io non dico nulla”, ha dichiarato nei giorni scorsi. “Molti miei sentimenti sono stati sminuiti e mi dispiace perché io sono stata sempre sincera, anche troppo. Mi conveniva celare un attimo i miei sentimenti, se avessi finto di più sarei passata meno per falsa”. Insomma unaancora tutta da scrivere. Di diverso registro il rapporto con Marialaura De Vitis. “Io ho voluto molto bene a Marialaura – ha raccontato Merdecesz – mi sono fidata troppo in fretta di lei. Ho visto che intre giorni che ho passato in infermeria lei ha parlato ...

Pubblicità

too_xedo : Vabbè ho spiato e c’è la storia ma anche nata sotto il segno dei pesci. Si piange senza ritegno. Altre non so. - Princess7220 : @abbassoilcirco Preistoria......di una storia mai nata.....????? - PieriDei : @seguimi2022 Vecchissima storia nata già dalla manina del napulitano?? - IcrewplayL : La libreria sulla collina di Alba Donati: la storia di come è nata la sua libreria - nata_scema : ho il cuore aperto in quattro parti come se l’ultima storia mia fosse un’operazione -