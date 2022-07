Belen Rodriguez zittisce tutti i rumors | cosa pubblica sulla sua presenza a Tu si que vales

Leggi su funweek

(Di lunedì 11 luglio 2022) In questi giorni diverse indiscrezioni sul conto disi sono rincorse in rete. Tra queste c’era quella che la voleva protagonista di nuovi progetti televisivi. LEGGI ANCHE:– Il particolare di Stefano de Martino che non sfugge ai fan: c’entrae il matrimonio A lanciare il gossip era stato Dagospia, secondo il quale la showgirl sarebbe stata sempre più vicina a Discovery, che vorrebbe arruolarla con un nuovo progetto tv per la prossima stagione. Non si tratterebbe però di un’esclusiva, perchéha già degli impegni schedulati con Mediaset per l’imminente stagione televisiva ed è stata lei stessa ad annunciarli.e i futuri impegni in tvha deciso di spazzare via ulteriori ...