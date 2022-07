Riforma reclutamento | Pittoni | “No al numero chiuso per abilitazione e specializzazione degli insegnanti”

(Di domenica 10 luglio 2022) "L'eccesso di lacci e laccioli è diventato il primo problema della scuola. Non si ripeta in particolare l'errore fatto con il Tirocinio formativo attivo (Tfa) a, all'origine della grave carenza di docenti specializzati sul sostegno e in generale diabilitati. Tant'è che nel 2013 inventammo i Percorsi abilitanti speciali (Pas) senzache invece, guarda caso, hanno funzionato". L'articolo .

Pubblicità

BassEmygiuly : RT @orizzontescuola: Insegnanti contro la riforma del reclutamento: da Bologna parte raccolta firme per l’abolizione della norma https://t.… - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, cos’è la scuola di Alta formazione? - orizzontescuola : Riforma reclutamento docenti, cos’è la scuola di Alta formazione? - ProDocente : Riforma reclutamento docenti, 24 CFU validi per concorso se conseguiti entro 31 ottobre. 60 CFU a numero chiuso? - lacittanews : Di redazione Il 7 luglio a chiarire alcuni aspetti della riforma reclutamento e formazione docenti,… -

docenti, è legge: testo [SCARICA PDF] pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tutte le novità [VIDEO] I question time di Orizzonte Scuola per spiegare laDELI ...Anief -Pnrr, il sindacato avvia la preadesione al ricorso per il reclamo collettivo al comitato europeo dei diritti sociali contro l'abuso di contratti a termine dello Stato italiano. ...Riforma reclutamento Pnrr, il sindacato avvia la preadesione al ricorso per il reclamo collettivo al comitato europeo dei diritti socia ...Con la legge 79/2022 arriva la riforma del reclutamento e formazione del personale docente. Tanti i dubbi, tante le novità ...