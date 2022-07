Infortuni e rendimento altalenante: Locatelli rischia grosso, la situazione (Di sabato 9 luglio 2022) Manuel Locatelli è uno dei giocatori che doveva tenere in piedi il centrocampo della Juve ma lo ha fatto solo in modo parziale e ora rischia. Quando la Juventus ha deciso di acquistare nella scorsa estate Manuel Locatelli in molti erano convinti che avrebbe potuto far fare il grande salto di qualità alla mediana, ma non sempre è stato in grado di poter essere all’altezza della situazione, per questo motivo in molti ritengono che a fine anno ci sarà l’addio tra le parti. LaPresseNon è stato per nulla semplice riuscire a trovare un accordo con il Sassuolo per poter arrivare alle prestazioni di Manuel Locatelli alla Juventus, ma alla fine si è trovato la formula con un prestito biennale con pagamento tutto al termine del secondo campionato. Questo sta dando modo ai bianconeri di poter valutare sempre di ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 luglio 2022) Manuelè uno dei giocatori che doveva tenere in piedi il centrocampo della Juve ma lo ha fatto solo in modo parziale e ora. Quando la Juventus ha deciso di acquistare nella scorsa estate Manuelin molti erano convinti che avrebbe potuto far fare il grande salto di qualità alla mediana, ma non sempre è stato in grado di poter essere all’altezza della, per questo motivo in molti ritengono che a fine anno ci sarà l’addio tra le parti. LaPresseNon è stato per nulla semplice riuscire a trovare un accordo con il Sassuolo per poter arrivare alle prestazioni di Manuelalla Juventus, ma alla fine si è trovato la formula con un prestito biennale con pagamento tutto al termine del secondo campionato. Questo sta dando modo ai bianconeri di poter valutare sempre di ...

