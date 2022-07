Suzuki Jimny a 5 porte | prototipo camuffato avvistato in Europa

(Di giovedì 7 luglio 2022) Laè stata introdotta nel 2018. In questi mesi c’è grande attenzione intorno alla nuova versione a cinque, sulla quale l’azienda automobilistica giapponese non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali. Intanto Carscoops è riuscita ad avvistare uncamouflage lungo le strade d’. Tutto ciò fa capire che i lavori di produzione stanno

Lo aspettavamo da anni, e finalmentesembra aver realizzato il sogno di molti: la nuova versione del piccolo fuoristradaè stata avvistata, e finalmente ha 5 porte! La storia del nuovoè stata decisamente travagliata: inizialmente l'arrivo sul mercato europeo ha fatto scoppiare un gran successo ...Dopo aver visto il nuovo, spiegano da Z.mode NEXT, "ci ha ricordato il vecchio Samurai, e ce lo siamo immediatamente immaginato come pick - up ". Nasce così l'esclusiva versione tutta ...Recenti foto-spia hanno immortalato la nuova Suzuki Jimny a 5 porte camuffata mentre circolava lungo le strade europee.Suzuki Jimny sta per arrivare sul mercato in una nuova versione a passo lungo, con 5 porte e nuovo motore turbobenzina mild-hybrid.